Космонавт Платонов прибыл в США для подготовки к полету на МКС на Crew Dragon

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов прилетел в США для прохождения предстартовой подготовки перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, сообщили в госкорпорации в воскресенье.

"На базе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) у экипажа Crew-11 пройдет очередной этап тренировочной сессии - практические занятия по отработке различных этапов полета", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

По его данным, старт миссии Crew-11 намечен на конец июля. Полет пройдет по соглашению о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и НАСА.