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Нетаньяху пообещал Ирану ответ за удар по израильской больнице

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану возмездие за удар по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве на юге страны, сообщает в четверг израильский портал Ynet.

"Иранские тираны-террористы нанесли ракетный удар по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве и по гражданским в центре Израиля. Тираны в Тегеране заплатят по полной", - написал Нетаньяху в соцсети.

Ближневосточные СМИ сообщают, что рано утром в четверг прилеты иранских ракет фиксировались также в Рамат-Гане и Холоне.

Иранское агентство "Мехр", в свою очередь, отмечает, что главными целями атаки являлись крупный штаб разведки и командования Армии обороны Израиля (IDF C4I) и лагерь армейской разведки в технологическом парке "Гав-Ям", расположенный неподалеку от больницы. По версии иранской стороны, лечебное учреждение подверглось лишь воздействию взрывной волны и не получило серьезных повреждений.

Со своей стороны израильское издание The Times of Israel поясняет, что никаких военных объектов в непосредственной близости от больницы не находится; например, штаб Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на расстоянии больше двух километров от "Сороки".

Согласно информации службы скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом", в результате ракетных ударов Ирана пострадали около 65 человек.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Израиль Иран Биньямин Нетаньяху
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