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Иран выпустил новую волну ракет по Израилю

Зафиксировано прямое попадание иранской ракеты по больнице в Беэр-Шеве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой волне иранских ракет, утром в четверг летящих в направлении еврейского государства.

"ПРО работает, чтобы перехватить угрозу", - информировала ЦАХАЛ.

Сирены активированы по всей территории страны.

Между тем израильские СМИ сообщают о прямом попадании иранской ракеты по больнице в Беэр-Шеве на юге Израиля.

Масштаб нанесенного ущерба пока не ясен, однако сообщается о серьезном повреждении здания.

По данным The Times of Israel, помимо Беэр-Шевы, попадания иранских ракет фиксировались также в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.

Иранское агентство "Фарс" сообщило, что несколько часов назад Тегеран запустил в направлении Израиля беспилотники.

Иран Израиль
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