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Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 11% в 2024 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в мире в 2024 году упали на 11% и составили $1,493 трлн по сравнению с $1,673 трлн годом ранее. Об этом сообщается в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Снижение было отмечено по итогам второго года подряд.

"Инвестиционный ландшафт в 2024 году был сформирован геополитической напряженностью, фрагментацией торговли и усилением конкуренции в промышленной политике. Эта динамика в сочетании с повышенным финансовым риском и неопределенностью перерисовывает глобальные инвестиционные карты и подрывает долгосрочное доверие инвесторов", - говорится в сообщении.

Транснациональные компании все больше отдают приоритет краткосрочному управлению рисками, а не долгосрочным стратегиям, особенно в секторах, чувствительных к национальной безопасности, реконфигурации цепочки поставок и изменению торговой политики.

Резкое сокращение ПИИ в прошлом году было зафиксировано в развитых странах (-22%, до $626 млрд), особенно в Европе (-58%, до $182 млрд). Падение произошло более чем в половине европейских государств, в том числе наиболее сильное - в Германии (-89%), Испании (-39%), Италии (-24%) и Франции (-20%).

При этом в Северной Америке инвестиции выросли на 23% и достигли $343 млрд, в частности, благодаря ряду масштабных проектов в полупроводниковой отрасли США (+20%).

ПИИ в государства с развивающейся экономикой увеличились на 0,2% - до $867 млрд.

В Африке произошел рекордный скачок инвестиций на 75% (до $97 млрд) за счет инфраструктурного мега-проекта в Египте. Но даже без его учета объем ПИИ повысился на 12%, отмечается в документе.

Азия осталась лидером по сумме полученных инвестиций, несмотря на снижение ПИИ на 3% (до $605 млрд), в том числе из-за падения в Китае на 29%.

Приток инвестиций в Россию в 2024 году составил $3,346 млрд по сравнению с $8,998 млрд годом ранее.

В развивающихся странах приток инвестиций выглядит в целом стабильным, но за этим скрывается кризис. В слишком многих странах "деньги полностью обходят секторы, которые имеют наибольшее значение - инфраструктуру, энергетику, технологии и отрасли, которые способствуют созданию рабочих мест", говорится в сообщении.

"Слишком много экономик остаются позади не из-за отсутствия потенциала, а потому, что система по-прежнему направляет капитал туда, где это проще всего, а не туда, где это необходимо", - заявила генеральный секретарь ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

США заняли первое место по объему полученных в минувшем году ПИИ ($279 млрд), далее следуют Сингапур ($143 млрд), Гонконг ($126 млрд) и Китай ($116 млрд).

"Прогноз на 2025 год стал негативным, - отмечается в обзоре. - В начале года казался возможным сдержанный рост, но эскалация торговой напряженности, геополитическая фрагментация и экономическая волатильность привели к резкому пересмотру в сторону понижения большинства перспектив ПИИ. Данные за начало 2025 года показывают рекордно низкую активность сделок и проектов".

ООН
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