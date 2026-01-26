Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2025 году снизились на 9,5%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2025 году сократился на 9,5% - до 747,69 млрд юаней ($106,9 млрд), по данным Министерства торговли страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

Производственный сектор привлек 185,51 млрд юаней, сектор услуг - 545,12 млрд юаней.

FDI Швейцарии в КНР выросли на 66,8%, ОАЭ - на 27,3%, Великобритании - на 15,9%.

За 2025 год в стране было зарегистрировано 70 392 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 19,1% превысило показатель за 2024 год.

В 2024 году FDI упали на 27,1%, что стало максимальным спадом за всю историю подсчетов (с 2008 года).

