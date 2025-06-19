В Иране сообщили о кибератаках на информационные системы двух банков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иранское киберкомандование сообщило, что его специалистам пришлось бороться с организованными Израилем кибератаками, которые привели к сбою в работе информационных систем двух иранских банков, передает в четверг телеканал Press TV.

"Нашим экспертам в компьютерной безопасности удалось быстро устранить сбой в системах одного банка, и в настоящее время они пытаются восстановить функционирование систем второго банка", - приводит телеканал выдержки из заявления командования.

С кибератаками столкнулись Bank Sepah и Bank Pasargad. Press TV не уточняет, у какого из двух банков наблюдаются проблемы.

Иран предпринял ответные меры в отношении Израиля для ликвидации последующих угроз, передает телеканал.

По данным NBC, хакерская группа Predatory Sparrow, имевшая отношение к Израилю, заявляла, что во вторник взломала системы иранского Bank Sepah и уничтожила его данные, а в среду - взломала иранскую криптобиржу Nobitex, которая, как утверждают хакеры, финансировала операции иранского правительства. По сообщениям американских СМИ, Predatory Sparrow украла с криптобиржи $90 млн.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась, после того как в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.