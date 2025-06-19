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Газпром отмечает надёжность российских поставок в Турцию на фоне пикового спроса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" по итогам состоявшейся в четверг на полях ПМЭФ-2025 встречи главы концерна Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара сделал акцент на надёжности российских поставок в эту страну на фоне пикового спроса.

Текущая ситуация в энергетике Турции определяется теплой зимой и резким падением выработки гидроэнергетики, которое можно компенсировать только газовыми ТЭЦ. В этом году республика заметно наращивает импорт газа - по трубопроводам и в сжиженном виде.

В сообщении "Газпрома" отмечается: "Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере. В частности, речь шла об экспорте газа из России в Турцию. Отмечена надежность поставок российского газа в периоды пикового спроса в Турецкой Республике в первой половине 2025 года".

"Газпром" поставляет газ в Турцию по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.

В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м - по "Турецкому". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

Газпром ПМЭФ Турецкий поток Черное море Алексей Миллер
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