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Загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июне выросла до 85%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в июне 2025 года составила 85% после 81% в мае, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В июне 2025 года по ней было поставлено 1,128 млрд куб. м газа (на неделю труба останавливалась для профилактики). В мае общая прокачка составила 1,424 млрд куб. м (46 млн кубометров в сутки).

На данный момент максимальная техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки. И, к примеру, 30 июня было отмечено 92-процентное использование этой мощности, что является лучшим показателем за месяц.

С начала 2025 года по магистрали было поставлено 8,37 млрд куб. м, тогда как за первое полугодие 2024 года - 7,749 млрд куб. м.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии (здесь на территорию ЕС приходит газ "Турецкого потока") прошло 16,674 млрд куб. м газа; в 2023-м - 13,661 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

Турецкий поток Европа Болгария Восточная Европа
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