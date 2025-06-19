Еврогруппа рекомендовала принять Болгарию в еврозону

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Государства-члены еврозоны в четверг на заседании в Люксембурге рекомендовали Болгарию к вступлению 21-м членом в сообщество стран евро.

"Еврогруппа сегодня согласилась с тем, что Болгария выполняет все необходимые условия для принятия евро, а это решающий шаг на ее пути к тому, чтобы стать 21-м членом еврозоны в 2026 году", - заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.

Еврогруппа одобрила рекомендацию государств-членов еврозоны Совету ЕС. Министры согласились с положительными оценками, данными Европейской комиссией и Европейским центральным банком относительно выполнения Болгарией критериев конвергенции.

В рекомендации предлагается, чтобы Болгария ввела евро 1 января 2026 года.

Рекомендация Еврогруппы должна быть принята Советом ЕС по экономике и финансам (Экофин) на его заседании 20 июня 2025 года. Ожидается, что Совет ЕС также одобрит письмо председателя Экофин Европейскому совету. Европейский совет обсудит этот вопрос на своем заседании 26-27 июня. Процесс завершится принятием Советом ЕС после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком трех правовых актов, необходимых для того, чтобы Болгария могла ввести евро с 1 января 2026 года.