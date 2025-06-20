Что случилось этой ночью: пятница, 20 июня

Назначение нового главы разведки КСИР, отражение Израилем иранских ракет, победа "Интер Майами" над "Порту"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС осуществляют их перехват.

- Новым главой разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Маджид Хадеми. Его предшественник Мохаммад Каземи погиб 15 июня в результате израильского удара по Тегерану.

- Трамп примет решение об участии США в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщил Белый дом.

- "Аэрофлот" до 2033 г. рассчитывает на поставку 200 российских среднемагистральных самолетов МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский.

- Прекращение поставок газа из РФ через территорию Украины почти не повлияло на баланс его экспорта в Европу, поскольку страны континента увеличили закупки российского СПГ, сообщил вице-премьер Александр Новак.

- Государства-члены еврозоны на заседании в Люксембурге рекомендовали Болгарию к вступлению в сообщество стран евро.

- Футболисты американского "Интер Майами" со счетом 2:1 взяли верх над португальским "Порту" в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди клубов.