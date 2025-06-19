Страны Балтии, Северной Европы и Польша предложили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши на встрече в четверг в Таллине высказались за блокирование доступа в Шенгенскую зону граждан России, воевавших на Украине.

"Государства ЕС должны предпринять все необходимые шаги для того, чтобы лица, служащие сейчас или служившие в прошлом в российских вооруженных силах или в других вооруженных группировках, действующих от имени режима, не могли подрывать нашу безопасность или свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны", - говорится в совместно принятом заявлении.

Прежде всего предлагается отказывать в предоставления вида на жительство или визы тем, кто принимал участие в военных действиях России на Украине.

Запрет на въезд в Шенген для тех, кто участвовал с российской стороны в военных действиях на Украине, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, говорится в заявлении.

Во встрече министров, отвечающих за внутреннюю безопасность, приняли также участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и генеральный директор Агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex Ханс Лейтенс.