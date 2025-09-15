Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Фото: Rachel Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые страны Европы при обсуждении 19-го пакета санкций против России предлагает полностью запретить въезд российским туристам, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Для введения этого запрета потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов ЕС.

Кроме того, по информации издания, отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран Евросоюза правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждая страна-член блока может самостоятельно решать этот вопрос.

Также обсуждается еще одна инициатива - "ограничение передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС".

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России.