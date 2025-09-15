Поиск

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам
Фото: Rachel Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые страны Европы при обсуждении 19-го пакета санкций против России предлагает полностью запретить въезд российским туристам, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Для введения этого запрета потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов ЕС.

Кроме того, по информации издания, отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран Евросоюза правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждая страна-член блока может самостоятельно решать этот вопрос.

Также обсуждается еще одна инициатива - "ограничение передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС".

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России.

Евросоюз Кая Каллас шенген
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 сентября

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });