GPS-глушение ежедневно нарушает работу около тысячи судов на Ближнем Востоке

Транзит через Ормузский пролив упал на 20%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Около 970 судов ежедневно с 15 по 18 июня сталкивались с помехами GPS в Персидском заливе и Ормузском проливе, отмечает провайдер Windward, который специализируется на морских перевозках.

Из-за широкомасштабных помех GPS в регионе, которые начались с последней вспышкой напряженности на Ближнем Востоке, сигналы автоматической системы идентификации судов (AIS) все чаще появляются в неожиданных местах, таких как иранские порты, оманская пустыня и территория вокруг Дубая, указывают эксперты.

Хотя Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти и газа, остается открытым для коммерческих перевозок, риски прохода через него возросли. Постоянные электронные помехи привели к задержкам, отклонениям и более масштабным изменениям в стратегиях маршрутизации, поскольку заинтересованные стороны пытаются ориентироваться в растущей неопределенности.

Помехи достигли пика во вторник, затронув 1155 судов, а самый низкий показатель был зафиксирован в понедельник - 693 судна. Среди примерно 900 судов, которые столкнулись с GPS-проблемами 18 июня, по данным Windward, было не менее 120 танкеров дедвейтом более 10 тыс. тонн, включая 27 очень больших танкеров для перевозки нефти (VLCC) и 24 контейнеровоза.

Согласно Объединенному морскому информационному центру (JMIC), транзиты через Ормуз в течение недели упали на 20%. Всего 118 судов прошли через пролив 16 июня по сравнению со 147 неделей ранее, транзитов 17 июня было 114. С 11 по 18 июня система раннего обнаружения Windward выявила более 35 танкеров для перевозки сжиженного нефтяного газа, стоящих в водах Омана, что на 82% больше ожидаемого уровня.

По информации судовых брокеров, премии за военные риски для танкеров, заходящих в регион, выросли с $0,20 до $0,80 за баррель. Для VLCC это означает дополнительные $1,2 млн за рейс. Фрахтовые ставки почти удвоились всего за три дня, поскольку судовладельцы корректируют цены с учетом возросшего риска. Кроме того, владельцы стали требовать частичной оплаты фрахта авансом или пересматривают чартеры в середине рейса.

Танкер Front Eagle компании Frontline, направлявшийся в Китай, 17 июня столкнулся с другим у берегов Хор-Факкана в ОАЭ через несколько часов после того, как его навигационная система встретилась с серьезными и длительными помехами GPS во время транзита из Ирака через Персидский залив и Ормузский пролив. Судовладелец заявил, что столкновение было вызвано "неуказанной навигационной ошибкой".