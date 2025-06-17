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В Оманском заливе у берегов ОАЭ столкнулись два нефтяных танкера

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Танкеры Adalynn и Front Eagle во вторник столкнулись Оманском заливе в 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ, после чего на судах начался пожар, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным береговой охраны ОАЭ, удалось спасти 24 члена экипажа Adalynn. Подробностей ситуации на Front Eagle в ОАЭ не предоставили.

По информации Bloomberg, происшествие пока не связывают с ирано-израильским конфликтом. Bloomberg получил от агентства в сфере морской безопасности Vanguard Tech оповещение, согласно которому пока нет оснований подозревать "преступный умысел" в этом инциденте.

ОАЭ Оманский залив Хаур-Факкан
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