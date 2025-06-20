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В Израиле заявили о выводе из строя на западе Ирана 35 складов с ракетами

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утром в пятницу израильские ВВС атаковали хранилища ракет и системы их запуска на западе Ирана.

"Более 25 истребителей ВВС нанесли удары и нейтрализовали свыше 35 складов с ракетами и компонентов инфраструктуры по их запуску в районах Тебриза и Керманшаха в Иране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что цели для ударов выявило Управление военной разведки Израиля.

Также ранее Associated Press передавало, что израильская авиация атаковала ночью иранский город Решт на берегу Каспийского моря. Сообщалось о работе иранской ПВО в этом районе.

По данным агентства, перед ударами израильские военные предупредили местных жителей о необходимости держаться подальше от промышленной зоны, которая расположена в нескольких километрах к юго-западу от центра Решта.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.


Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран
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