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Второй авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток в предстоящие выходные

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz прибудет в район Ближнего Востока в предстоящие выходные. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на официальные американские источники.

В состав группы, которая сейчас идет по Индийскому океану, входят четыре ракетных эсминца. В Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана курсирует авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Carl Vinson, ракетного крейсера и двух эсминцев.

В восточную часть Средиземного моря к берегам Израиля направлен американский авианосец USS Gerald Ford.

ВМС США также развернули в Восточном Средиземноморье оперативную группу из трех эсминцев противоракетной обороны на фоне конфликта между Израилем и Ираном. В Красном море находятся еще два ракетных эсминца.


США Израиль Иран
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