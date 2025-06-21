Израильская армия нанесла удар по объекту "Хезболлы" в Ливане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу нанесла удар по объекту инфраструктуры движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью корабль ВМС Израиля нанес удар по объекту террористической инфраструктуры "Хезболлы" - "Радван" - в районе Накуры на юге Ливана", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, данный объект использовался "для организации террористических атак против израильских гражданских лиц" в нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать с целью устранения всех угроз Государству Израиль", - подчеркнула пресс-служба.