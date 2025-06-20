Иран объявил о запуске беспилотников и ракет по Израилю

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона в пятницу осуществила серию ударов по израильской территории, сообщает агентство "Мехр".

"Иран осуществил новую серию ответных атак с применением ракет и беспилотников по Израилю в пятницу вечером", - говорится в сообщении.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) позже уточнили, что провели "точечные операции", целью которых были израильские военные объекты, объекты оборонной промышленности.

В КСИР подчеркнули, что намерены наращивать силу ударов, пока "преступная группировка израильского режима не будет в полной мере наказана".

Издание The Jerusalem Post пишет, что в пятницу днем в разных частях Израиля звучали сирены. Сообщается о пострадавших на севере страны. В городе Хайфа ранения получили 23 человека.



