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WSJ сообщила, что США могут лишить Samsung, SK Hynix и TSMC доступа к своим технологиям в Китае

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - США хотят лишить южнокорейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix, а также тайваньскую Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) доступа к американским технологиям в Китае. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер на этой неделе сообщил трем компаниям, что хочет отменить действие исключений, позволявших им использовать американские технологии в КНР. Кесслер также возглавляет осуществляющее надзор за экспортом Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) Минторга.

По словам источников WSJ, Кесслер назвал такой шаг частью борьбы администрации президента США Дональда Трампа с поставками в Китай критически важных американских технологий.

Новые меры не представляют собой очередной эскалации торговой напряженности, но будут призваны обеспечить такие правила выдачи лицензий на экспорт оборудования для производства полупроводниковой продукции, которые были бы аналогичны китайским правилам для экспорта редкоземельных материалов, заявили в Белом доме.

При этом Вашингтон и Пекин продолжают продвигаться в выполнении достигнутого в Лондоне торгового соглашения и вести переговоры о торговле, сказали представители властей.

"Чипмейкеры по-прежнему смогут работать в Китае, - отметили в Минторге США. - Новые правоприменительные механизмы в отношении чипов зеркальны требованиям в области лицензирования, распространяющимся на другие компании полупроводниковой отрасли, осуществляющие экспорт в КНР, и обеспечивают наличие в Соединенных Штатах эквивалентного, зеркального процесса".

Источники в отрасли, чье мнение приводит WSJ, говорят, что ужесточение ограничений Вашингтоном не приведет к немедленной остановке заводов трех чипмейкеров, но со временем может снизить их потенциал к эффективной работе.

Скорее всего, чипмейкеры будут добиваться от американских властей выдачи необходимых для обеспечения работы китайских заводов лицензий в индивидуальном порядке и при этом будут искать альтернативное оборудование в Японии и Европе, пишет газета.

Впрочем, окончательное решение о введении новых мер в Вашингтоне еще не принято, отмечают ее источники, знакомые с ходом обсуждений.

Samsung Electronics SK Hynix TSMC США Китай
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