США планируют ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Проект соответствующего документа от Министерства торговли США направлен на предотвращение поставок в Китай продвинутых ИИ-процессоров Nvidia Corp. через посредников в Малайзии и Таиланде. Прямой экспорт этой продукции в КНР уже де-факто запрещен.

Власти планируют ввести меры экспортного контроля для Малайзии и Таиланда параллельно с официальной отменой глобальных ограничений на объемы экспорта ИИ-чипов - так называемого Правила распространения ИИ (AI Diffusion Rule), говорят источники агентства.