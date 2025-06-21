Президент Ирана заявил о готовности к диалогу, но исключил отказ от ядерной программы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана открыты к диалогу для доказательства мирного характера ядерной программы страны, однако не будут полностью от нее отказываться ни при каких условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

"Мы готовы разговаривать и сотрудничать, чтобы укрепить доверие в сфере мирной ядерной деятельности, но, с другой стороны, мы не согласимся на снижение нашей ядерной активности до нуля ни при каких условиях", - приводит его слова агентство "Мехр" в субботу.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран будет жестко отвечать на удары Израиля, которые он назвал "нарушением всех международных норм".

Ранее сообщалось, что по итогам телефонного разговора Макрон обещал ускорить переговоры европейцев с Ираном. Он также повторил, что "Иран никогда не должен приобретать ядерное оружие" и "должен предоставить полные гарантии того, что его намерения мирные".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.