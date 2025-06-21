Макрон обещал ускорить переговоры европейцев с Ираном

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что проводимые Францией и ее европейскими партнерами переговоры с Тегераном будут ускорены ради прекращения войны с Израилем.

"Я убежден, что существует путь к прекращению войны и предотвращению еще больших опасностей. Чтобы добиться этого, мы ускорим переговоры, проводимые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном", - сообщил он в соцсети после телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Французский президент повторил, что "Иран никогда не должен приобретать ядерное оружие". "Иран должен предоставить полные гарантии того, что его намерения мирные", - добавил Макрон.

Он также потребовал освободить задержанных в Иране французских граждан по обвинениям в шпионаже. "Их бесчеловечное задержание несправедливо", - считает президент Франции.