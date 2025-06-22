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В Израиле 16 человек пострадали в результате ракетного удара Ирана

В Израиле 16 человек пострадали в результате ракетного удара Ирана
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара Ирана по территории Израиля пострадали 16 человек, сообщает израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом.

По данным The Times of Israel, Ираном было выпущено не менее 27 ракет двумя волнами, удары пришлись по нескольким районам в центральной части Израиля. Одна ракета попала по территории Хайфы, где, по данным издания, не прозвучала предупреждающая сирена.

Также сообщается, что в результате удара пострадало учреждение для пожилых людей, его эвакуируют.

Агентство Tasnim передает, что целями Ирана были аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, логистические базы и центры командования.

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