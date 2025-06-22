В Израиле 86 человек обратились за медпомощью после ракетных ударов Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате ракетных ударов Ирана по Израилю за медицинской помощью обратились 86 человек, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Уточняется, что двое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, 77 человек серьезно не пострадали.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Иран нанес удары по Израилю после того, как президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении авиацией США трех ядерных объектов Ирана - Фордо, Натанз, Исфахан.