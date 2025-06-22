Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Обращение Дональда Трампа после ударов по ядерным объектам Ирана Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ранним утром с субботы на воскресенье американская авиация нанесла противобункерными бомбами удар по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Об этом наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым. В материале использованы также некоторые передачи "Девятого канала" израильского телевидения, который с начала войны с Ираном ведет круглосуточное вещание о боевых действиях.

Корр.: Примерно в 2:30 минут по московскому времени американские стратегические бомбардировщики В-2 атаковали три иранских ядерных объекта. В двух из них – в Фордо и Натанзе - расположены центрифуги для обогащения урана, а в третьем - установки для производства этих центрифуг. Приблизительно через два часа по телевидению с обращением к нации выступил президент США Дональд Трамп.

Его выступление было в присутствии вице-президента США, госсекретаря и министра обороны. Это, вероятно, должно было говорить о том, что на удары президент пошел с согласия своих ближайших сторонников. Дело в том, что некоторые американские источники, по свидетельству обозревателей израильского телевидения, сообщали, что вице-президент США накануне выступал против вступления США в эту войну.

В своем обращении американский президент заявил, что Фордо больше нет, и и потребовал от иранцев согласиться "закончить войну". Какова первая реакция иранского руководства, есть ли подтверждения с их стороны о разрушительной силе этих ударов?

Лямин: Через пару часов после этих событий иранское телевидение передало текст официального заявления МИДа страны с протестом против агрессии США. В нем говорилось, что Иран оставляет за собой право принять ответные меры. Такое заявление было фактическим ответом на предупреждение Трампа, что если Иран не согласится на окончание войны и предпримет какие-то ответные меры, то его ждут новые атаки.

Никаких подтверждений разрушительности американских ударов иранские официальные лица пока не приводят.

Трудно назвать и количество бомб, сброшенных на эти города. По некоторым американским данным, США применили шесть стратегических бомбардировщиков В-2 и сбросили 12 бомб только на ядерный объект Фордо.

Корр.: Израильское телевидение показало картинку огненного столба над районом, где расположен Фордо. Причем журналист сказал, что там были сброшены не 12, а 24 бомбы, каждая из которых должна была поразить определенную часть объекта. Но при этом он выразил неуверенность, дошла ли последняя или предпоследняя бомба до самой важной части, где находятся центрифуги для обогащения урана. Пока, по его словам, это неизвестно, и сейчас над уточнением данных работает американская и израильская разведки. Что касается Исфахана и Натанза, то там, как сообщает израильское телевидение, вопросов нет, там все уничтожено.

Лямин: Насколько сильны разрушения в Фордо, сказать сложно, потому что все производство размещено на глубине многих десятков метров под слоем скальных пород. Они более устойчивы, чем даже сверхпрочный бетон. Для этого строительства Иран в начале двухтысячных годов закупил за границей специальные проходческие машины. Причем объект строился с расчетом на возможные удары подобной силы.

Интересно, что при строительстве тоннелей внутри объекта (и об этом писали в газетах со ссылкой на утечки из МАГАТЭ) создавались специальные ловушки, по которым взрывные волны должны рассекаться в разные стороны, не доходя до главного объекта. Но и американские бомбы создавались для разрушения подобных сооружений.

Корр.: Почему речь идет все время в основном о Фордо?

Лямин: У Ирана два центра для обогащения урана, в Натанзе и Фордо. В Натанзе центрифуг стоит больше, чем в Фордо, и, соответственно, он и больше по размеру. Но его основные площадки расположены на значительно меньшей глубине под землей. К тому же там нет скальных пород, и его защита состоит из бетона и земли. Поэтому он и более уязвим. И, естественно, можно поверить, что его полностью уничтожили. Но Фордо, хотя и меньший по размерам, создавался с учетом глубинных бомб. И там и там находятся центрифуги для обогащения урана.

Корр.: Эти два объекта и есть основные иранские ядерные центры? А Исфахан?

Лямин: Там под землей находится часть производства иранских центрифуг по обогащению урана. И там же, по некоторым сведениям, хранилась часть обогащенного урана. И тот объект, по некоторым оценкам, находится под горой, но еще глубже, чем Фордо. Американцы заявляют, что по Исфахану они ударили крылатыми ракетами. Но "Томагавк" подземные сооружения такой глубины достать не сможет. Поэтому эффективность удара по этому городу непонятна. Возможно, они разрушили наземные объекты, связанные с ядерной программой. Пока точных данных оттуда нет.

Интересно, что перед началом войны, когда на заседании МАГАТЭ 13 июня Иран обвинили в нарушениях соглашения, он в ответ на это заявил, что у него есть еще и третий центр по обогащению урана. Он якобы уже готов, и на нем начинается установка оборудования. Но место его расположения озвучено не было.

Корр.: Согласно израильскому телевидению, пока американские военные базы за рубежом, в первую очередь в Ираке, приведены в повышенную степень боеготовности, так как рядом с Багдадом расположена иранская база. Остается добавить, что, по данным газеты The New York Times, американские бомбардировщики, вылетев со своей базы и проведя операцию, вернулись обратно, находясь при этом в воздухе 37 часов с несколькими дозаправками. Теперь все зависит от реакции Ирана: что дальше, война или переговоры?