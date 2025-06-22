Каллас призвала стороны ирано-израильского конфликта вернуться за стол переговоров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала урегулировать иранский кризис за столом переговоров и не допустить эскалации.

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", - написала она в воскресенье в сети X.

Каллас сообщила, что 23 июня министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию на заседании Совета ЕС.

При этом глава дипломатии ЕС заявила, что "Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности".

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам - Фордо, Натанз и Исфахан. Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что предприятие по производству центрифуг для обогащения урана, расположенное в Исфахане, подверглось израильскому удару.