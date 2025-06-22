В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Операция Соединенных Штатов по уничтожению трех иранских ядерных объектов проведена с "ошеломляющим успехом", заявил на брифинге в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу", - сказал он, напомнив, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн сообщил, что в рамках операции Midnight Hammer США применили 14 мощных противобункерных авиабомб GBU-57 и 20 крылатых ракет Tomahawk морского базирования.

В этих целях были задействованы семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и подводная лодка.

Согласно представленной генералом схеме, семь стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit нанесли удары после 18-часового трансатлантического перелета и пролета над Средиземноморьем и Ближним Востоком с несколькими дозаправками. Безопасность бомбардировщиков обеспечивали истребители пятого и четвертого поколения.

При этом генерал указал, что не было зафиксировано ни одного пуска ракет ПВО Ирана. "Судя по всему, иранские системы ПВО нас не видели", - отметил он.

По словам генерала, все три иранских ядерных объекта были серьезно повреждены.

Операция планировалась в обстановке высокой секретности в течение нескольких месяцев. О ней знал только ограниченный круг официальных лиц в Вашингтоне, сказал Кейн.