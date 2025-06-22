Поиск

В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана

В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана
Министр обороны США Пит Хегсет
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Операция Соединенных Штатов по уничтожению трех иранских ядерных объектов проведена с "ошеломляющим успехом", заявил на брифинге в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу", - сказал он, напомнив, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн сообщил, что в рамках операции Midnight Hammer США применили 14 мощных противобункерных авиабомб GBU-57 и 20 крылатых ракет Tomahawk морского базирования.

В этих целях были задействованы семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и подводная лодка.

Согласно представленной генералом схеме, семь стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit нанесли удары после 18-часового трансатлантического перелета и пролета над Средиземноморьем и Ближним Востоком с несколькими дозаправками. Безопасность бомбардировщиков обеспечивали истребители пятого и четвертого поколения.

При этом генерал указал, что не было зафиксировано ни одного пуска ракет ПВО Ирана. "Судя по всему, иранские системы ПВО нас не видели", - отметил он.

По словам генерала, все три иранских ядерных объекта были серьезно повреждены.

Операция планировалась в обстановке высокой секретности в течение нескольких месяцев. О ней знал только ограниченный круг официальных лиц в Вашингтоне, сказал Кейн.

США Иран Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Шеф Пентагона сообщил о посланиях США Ирану о необходимости вернуться к переговорам

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава Пентагона заявил, что США не стремятся спровоцировать смену власти в Иране

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава "Росатома" призвал решить вопрос вокруг ядерной программы Ирана путем дипломатии

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран впервые применил против Израиля новую ракету с многозарядной головной частью

Иран впервые применил против Израиля новую ракету с многозарядной головной частью
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

Глава МИД Ирана обвинил США и Израиль в подрыве возможностей для переговоров

Глава МИД Ирана обвинил США и Израиль в подрыве возможностей для переговоров
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран до ударов США вывез обогащенный уран из объекта Фордо

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле 86 человек обратились за медпомощью после ракетных ударов Ирана

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана314 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6593 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });