Шеф Пентагона сообщил о посланиях США Ирану о необходимости вернуться к переговорам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти США передают иранской стороне сигналы о необходимости возвращения к переговорам по спорным вопросам, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы передаем сообщения о необходимости вернуться за стол переговоров, причем делаем это как публично, так и в частном порядке", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Хегсета, у иранской стороны "есть очень точное понимание" позиции США по данному вопросу.

Комментируя нанесенные США удары по иранским ядерным объектам, министр предположил, что в случае с Ираном "это окажет психологическое воздействие на то, как они будут оценивать развитие событий в будущем".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам - Фордо, Натанз, Исфахан.