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В Дамаске террорист устроил взрыв в церкви, есть погибшие

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Взрыв, осуществлённый террористом-смертником в церкви в районе Дувейла в Дамаске, унес жизни девяти человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский минздрав. Еще 13 человек получили ранения.

Reuters пишет о 15 погибших со ссылкой на источники в органах безопасности.

Согласно данным МВД Сирии, террорист, связанный с организацией "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), вошел в церковь и открыл стрельбу, а затем привел в действие взрывное устройство.

На месте работают сотрудники сил безопасности. Проводится расследование.

Дамаск Сирия
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