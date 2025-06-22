В Дамаске террорист устроил взрыв в церкви, есть погибшие

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Взрыв, осуществлённый террористом-смертником в церкви в районе Дувейла в Дамаске, унес жизни девяти человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский минздрав. Еще 13 человек получили ранения.

Reuters пишет о 15 погибших со ссылкой на источники в органах безопасности.

Согласно данным МВД Сирии, террорист, связанный с организацией "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), вошел в церковь и открыл стрельбу, а затем привел в действие взрывное устройство.

На месте работают сотрудники сил безопасности. Проводится расследование.