ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке Ирана

Последствия авиаударов Ирана в городе Нес-Циона к югу от Тель-Авива фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о ракетной атаке Ирана.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что сирены тревоги звучат в нескольких районах Израиля.

Ранее вечером военные Израиля нанесли удары по нескольким ключевым военным объектам в Иране, включая город Парчин, где расположен крупный иранский военный комплекс.