ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке Ирана
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о ракетной атаке Ирана.
"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что сирены тревоги звучат в нескольких районах Израиля.
Ранее вечером военные Израиля нанесли удары по нескольким ключевым военным объектам в Иране, включая город Парчин, где расположен крупный иранский военный комплекс.