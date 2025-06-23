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ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке Ирана

ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке Ирана
Последствия авиаударов Ирана в городе Нес-Циона к югу от Тель-Авива
фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о ракетной атаке Ирана.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что сирены тревоги звучат в нескольких районах Израиля.

Ранее вечером военные Израиля нанесли удары по нескольким ключевым военным объектам в Иране, включая город Парчин, где расположен крупный иранский военный комплекс.

Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран ЦАХАЛ
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