Тегеран пригрозил Вашингтону "разбудить" террористов в США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тегеран передал президенту США Дональду Трампу коммюнике с предупреждением, что в случае нападения на свою страну "разбудит" террористические ячейки на территории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Послание было передано Трампу через посредника на саммите "большой семерки" в Канаде на минувшей неделе, заявили собеседники телеканала.

Белый дом и постпредство Ирана при ООН эту информацию пока не прокомментировали.

Тем не менее, как обращает внимание NBC News, американские власти и правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности к любым потенциальным ответным действиям на территории США.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала отметил, что администрация "очень внимательно" изучает возможность атак на территории США и выразил уверенность, что правоохранительные органы смогут справиться с этой угрозой.

Ранее Трамп заявил, что любая попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.