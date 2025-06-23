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NYT сообщила, что Иран успел вывезти 408 кг обогащенного урана с ядерных объектов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран вывез весь обогащенный уран со своих ядерных объектов еще до нанесения по ним ударов США. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на израильские источники.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран располагал 408,6 кг обогащенного до 60% урана (U-235). Как считают эксперты, это практически составляет 90% от оружейного уровня. При дальнейшем обогащении из этого количества можно произвести до девяти ядерных боеприпасов.

После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана была "целиком и полностью уничтожена" американскими противобункерными бомбами и ударами крылатых ракет, реальное состояние программы находится под вопросом: высокопоставленные чиновники признали, что им неизвестно местонахождение иранских запасов урана, близкого к оружейному, отмечает издание.

Как сообщала иранская государственная телерадиокомпания IRIB, Иран заранее эвакуировал три ядерных объекта, которые подверглись американским ударам.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанзу и по заводу в Исфахане.

Иран США
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