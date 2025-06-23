Eni продаcт ВИЭ-подразделение Plenitude инвестфонду Ares за 2 млрд евро

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA подписала соглашение с американским инвестфондом Ares Management Corp. о продаже ему 20% в подразделении Plenitude, специализирующемся на низкоуглеродной энергии.

Как сообщается в пресс-релизе Eni, сумма сделки составляет около 2 млрд евро, что базируется на основе оценки полной стоимости Plenitude в 10 млрд евро.

Plenitude, ориентированная на ВИЭ, поставляет электроэнергию и газ порядка 10 млн европейских потребителей, а также управляет широкой сетью зарядных станций для электромобилей.

Ранее 10% Plenitude купил шведский инвестфонд Energy Infrastructure Partners.



