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Нефтегазовая Eni сократила квартальную чистую прибыль на 18%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 18% на фоне снижения цен на нефть и ослабления доллара США. Скорректированная прибыль, однако, превзошла ожидания аналитиков.

Компания улучшила годовой прогноз для показателя свободного денежного потока и подтвердила план обратного выкупа акций.

В апреле-июне чистая прибыль Eni составила 543 млн евро против 661 млн евро годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 25%, до 1,13 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя, собранный самой компанией, составлял 930 млн евро.

Квартальная выручка Eni сократилась на 17%, до 19,12 млрд евро.

Добыча нефти и газа во втором квартале снизилась на 3% в годовом выражении, до 1,668 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с.). Компания по-прежнему ожидает, что годовая добыча составит 1,7 млн б.н.э./с. На третий квартал этот показатель прогнозируется на уровне 1,7-1,72 мое б.н.э./с.

Прогноз для показателя свободного денежного потока на 2025 год повышен на 500 млн евро - до 11,5 млрд евро.

Eni подтвердила план поощрения акционеров на текущий год, предусматривающий повышение дивидендов на 5% и реализацию программы обратного выкупа акций на сумму не менее 1,5 млрд евро. Первый транш дивидендов - 0,26 евро на акцию будет выплачен 24 сентября.

Eni Италия
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