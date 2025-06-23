Каллас заявила о продолжении работы над 18-м пакетом санкций против РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия продолжает добиваться введения очередного пакета санкций против РФ для дальнейшего оказания давления на Москву, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, поэтому мы добиваемся введения 18-го пакета санкций", - сказала она журналистам.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

Вместе с тем сообщалось, что Словакия заявила о нежелании поддержать новый пакет санкций против России, если Еврокомиссия не предоставит ей реального решения кризисной ситуации, в которой она окажется после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из РФ.