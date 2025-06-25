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Канцлер ФРГ призвал США ввести новые санкции против РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для решения украинского конфликта необходимо усилить экономическое давление на Москву, и призвал США ввести новые санкции вслед за Евросоюзом.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал Мерц на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге.

По его словам, Сенат США в ближайшие дни проголосует по законопроекту об антироссийских санкциях. Мерц сообщил, что встретился "на полях" саммита с президентом Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

Мерц отметил, что считает экономическое давление на Россию единственным путём, ведущим к завершению украинского кризиса.

"Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул он.

В понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ.

Также 24 июня официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что ЕК сделала свое предложение по дальнейшему понижению "потолка" цен на российскую нефть, и оно будет представлено лидерам стран ЕС на саммите Евросоюза 26-27 июня.

ЕС США Фридрих Мерц Германия
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