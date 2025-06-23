Глава МИД Ирана заявил о необходимости сближения позиций с РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник заявил, что иранской и российской сторонам следует выработать более тесный подход на фоне напряженности на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Тасним".

"Он сказал, что Ирану и России необходимо придерживаться более осторожных, более серьезных и более близких позиций на фоне нынешних региональных условий", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что переговоры между Тегераном и Москвой имеют "важное значение".

"Мы будем стараться координировать наши подходы", - добавил Аракчи.

Накануне вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аракчи прибыл в Москву "для проведения ряда переговоров".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник примет Аракчи.