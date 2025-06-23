Песков заявил, что Аракчи не привозил Путину письмо от Верховного лидера Ирана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи привез Владимиру Путину письмо от Верховного лидера этой страны.

"Но вы же видели, он же пришел без письма", - сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью "России 1", комментируя информацию о том, что Аракчи привез письменное послание Путину от аятоллы Али Хаменеи.

"Наверняка, конечно же, у него есть, что передать Путину и от Верховного лидера, и от президента, поэтому сейчас состоится очень широкое обсуждение", - сказал он.



