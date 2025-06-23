Франция призвала Иран и Израиль к сдержанности и прекращению ударов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Эскалация ирано-израильского конфликта может стать разрушительной для региона и иметь серьезные последствия для стабильности во всем мире, поэтому необходимо остановить такое развитие, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Вот почему мы призываем к сдержанности. Мы призываем к прекращению ударов. Мы призываем Иран не принимать никаких мер, способных еще больше усугубить ситуацию, которая уже чрезвычайно ухудшилась и может иметь очень тяжелые последствия, в том числе для Франции и Европы", - сказал Барро журналистам в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов повестки которого объявлен ирано-израильский конфликт.

Он напомнил, что Париж неоднократно заявлял об "экзистенциальном риске для Израиля, региона, но также для Франции и Европы" иранской ядерной программы. Баллистическая программа Ирана также представляет собой "значительные риски для безопасности (французской) национальной территории и безопасности Европы".

"Что касается ядерной программы, нет надежного решения этой проблемы военным путем. И только переговоры позволят строго взять под контроль иранскую ядерную программу", - продолжил французский министр иностранных дел.

Он, в частности, напомнил полезность опыта Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

"Мы осуждаем поддержку Ираном террористических групп, которые в последние годы содействовали дестабилизации на Ближнем Востоке", - добавил французский министр иностранных дел.

Он в очередной раз обвинил Тегеран в задержании французских граждан, которых назвал заложниками.

При этом глава МИД Франции заявил, что Европа отвергает "любую попытку предпринять смену (иранского) режима путем применения силы". "Мы верим в право народа самому решать за себя, и мы доверяем иранскому народу (...) самому определять свое собственное будущее и самому выбирать момент и обстоятельства для смены режима", - сказал Барро.