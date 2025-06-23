Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Эскалация напряженности на Ближнем Востоке создала серьезные проблемы для судоходства в Персидском заливе, где с прошлой недели образовался затор из почти 1000 судов, сообщает S&P Global со ссылкой на участников рынка.

Судовладельцы ограничивают транзит только дневным временем из-за неспокойной ситуации в регионе, в то время как помехи в работе глобальных навигационных систем и средств связи повышают риск столкновения судов.

"Сейчас речь идет не только об опасениях возможных атак на суда, но и о непосредственной проблеме - как вывезти последние партии грузов из Персидского залива, - говорит один из источников S&P. - Мы можем использовать лишь окно в 16-18 часов в сутки для передвижения вместо обычных 24 часов, что создает заторы из судов".

Другой источник подчеркивает, что отсутствие связи с судами в Персидском заливе становится "очень частым явлением". "Со многими судами просто нельзя связаться", - заявил он. Проблемы в работе GPS нарушают навигацию, затрудняя обнаружение других судов и повышают вероятность столкновений.

Так, 17 июня произошло столкновение танкеров Front Eagle и Adalynn в 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ - неподалеку от Ормузского пролива, где ранее появлялись предупреждения об усилении электронных помех из-за эскалации ирано-израильского конфликта. О причинах столкновения не сообщалось.

Ограничения в судоходстве привели к беспрецедентному транспортному затору на одном из важнейших в мире маршрутов транзита энергоносителей, а также к резкому повышению ставок фрахта.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, ежедневно проходит примерно 20 млн баррелей нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также почти 11 млрд кубических футов (примерно 311 млн кубометров) СПГ, отмечает S&P.