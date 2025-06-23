Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Маневрирующий пневматический робочервь с киригами-кожей, инъекции раз в полгода для профилактики ВИЧ-инфекции, а также езда на велосипеде, снижающая риск деменции

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- У людей, которые предпочитают велосипед в качестве средства передвижения, значимо снижен риск развития деменции в целом, а также болезни Альцгеймера, ранней и поздней деменции в частности. К таким выводам пришли ученые, которые проанализировали данные 480 тысяч британцев за 13 лет. Также у крутящих педали был существенно больше объем гиппокампа в пожилом возрасте.

- Ходить пешком тоже хорошо. У тех, кто ходит больше 100 минут в день, риск развития хронической боли в нижней части спины ниже почти на четверть по сравнению с теми, кто ходит меньше 78 минут. Таковы выводы ученых, которые проанализировали данные почти 12 тысяч норвежцев более чем за четыре года. Интенсивность ходьбы также коррелировала с уровнем риска, но в меньшей степени.

- Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило ленакапавир к применению для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. В клинических испытаниях его эффективность достигала 99,9%. Этот ингибитор вирусного капсида вводится инъекционно два раза в год. Препарат уже одобрен в комбинации с другими антиретровирусными средствами для лечения ВИЧ-инфекции при множественной устойчивости, неэффективности, непереносимости или лекарственных взаимодействий. К настоящему времени первую фазу клинических испытаний прошла новая профилактическая форма ленакапавира, предназначенная для инъекций раз в год.

- Парацетамол – одно из самых популярных обезболивающих средств, которое применяется с середины XX века. Однако механизм его действия до сих пор не изучен окончательно. Израильские ученые провели эксперименты на крысах и клеточных культурах и выяснили, что во многом обезболивающий эффект обусловлен действием метаболита препарата на периферические ноцицептивные (болевые) нейроны. В частности, этот метаболит ингибирует потенциалзависимые натриевые каналы — так же, как местные анестетики, но более избирательно, и заслуживает рассмотрения в качестве альтернативы этим препаратам.

- Порог потепления в 1,5 градуса будет пройден через три года. Таков прогноз климатологов из 54 организаций по всему миру. До достижения этой отметки осталось выбросить в атмосферу около 123 млрд тонн углекислого газа, при том что среднегодовые темпы выбросов за последнее десятилетие составляли 53,6 ± 5,2 млрд тонн CO2-эквивалента.

- Несколько лет назад китайские ученые описали так называемого человека-дракона, но уже тогда возникли сомнения в их объективности и необходимости того, что нужно выделять новый вид. Пришли подтверждения того, что критики не зря возмущались. Анализ ДНК, выделенной из зубного камня этого человека, показал, что он был денисовцем.

- Палеонтологи описали новый вид ящериц, обитавший на территории американского штата Юта в конце мелового периода, около 75 млн лет назад. Эта рептилия приходилась родственником современным ядозубам – но была примерно вдвое крупнее, достигая длины около метра. Исследователи назвали ее Bolg amondol. Родовое имя ящерица получила в честь предводителя орков Больга из книги Джона Толкина "Хоббит". Видовое имя также отсылает к Толкину: оно образовано из слов "холм" и "голова", позаимствованных из созданного им языка синдарин. По мнению авторов, B. amondol был хищником и мог охотиться на птиц, мелких нептичьих динозавров и крокодилиформ, а также разорять их гнезда.

- Инженеры создали мягкого пневматического робота, который передвигается, имитируя движения червей. Снаружи он покрыт мягкой полимерной оболочкой с узором из вырезов и складок, которые при движении цепляются за поверхность и не дают проскальзывать назад. Такая структуру тела создана на основе киригами – японской техники складывания и разрезания бумаги. Робочервь может ползать по прямой со скоростью до 11 мм в секунду, а если на пути встретятся препятствия, то он сможет их обойти. В тесте змееподобный робот успешно прополз по маршруту на арене с препятствиями за 18 минут, используя различные виды походок и поворотов. В будущем такие роботы могут быть полезны, например, при обследовании трубопроводов.