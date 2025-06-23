ЕС по-прежнему обсуждает идею снижения "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает обсуждать идею снижения "потолка" цен на российскую нефть, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Вопрос о новом "потолке" цен на российскую нефть остается на повестке дня", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза.

По словам дипломата, уже к концу недели в Брюсселе рассчитывают согласовать 18-й пакет антироссийских санкций.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке пока отказывается от идеи снизить "потолок" цен на нефть РФ до $45.

"На саммите G7 все страны согласились, что прямо сейчас не хотят принимать такого решения", - заявил источник издания.

18 июня представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ, так и в контексте саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.