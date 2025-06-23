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Иран запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран атаковал ракетами ряд баз США на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источники.

"Представитель властей Израиля и одной арабской страны заявили, что Иран запустил ракеты по американским военным базам на Ближнем Востоке в понедельник в ответ на удар США по иранским ядерным объектам на этих выходных", - информирует портал.

"Белый дом и Минобороны оповещены об этом, они тесно следят за потенциальными угрозами в адрес авиабазы США "Аль-Удейд" в Катаре", - также цитирует портал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Израильский источник отметил, что Иран, в частности, нанес ракетный удар по базе США в Ираке.

По данным некоторых СМИ, в небе над столицей Катара Дохой прозвучали взрывы.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США зафиксировали перемещения иранских ракетных установок, которые могут означать подготовку к ударам Ирана по американским базам в регионе.

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Иран США Ирак
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