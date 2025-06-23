Иранские СМИ сообщили о запуске Тегераном ракет по базам США в Катаре и Ираке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные запустили ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщает в понедельник "Мехр".

"Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием "Весть о победе", - говорится в сообщении агентства.

По данным "Мехр", так, по авиабазе "Айн аль-Асад" на западе Ирака запустили минимум шесть ракет.

Агентство "Тасним" сообщает, что Корпус стражей Исламской революции подтвердил факт запуска ракет по авиабазе США "Аль-Удейд" в Катаре.

Издание Ynet в свою очередь со ссылкой на источники в Израиле передает, что Иран выпустил 10 ракет по базам США в Катаре и одну по американской базе в Ираке.