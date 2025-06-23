В Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, власти временно закрыли воздушное пространство

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сигналы воздушной опасности включили в понедельник в Бахрейне, где находится штаб ВМС Центрального командования ВС США и базируется Пятый флот ВМС США, сообщает NBC.

"Прозвучали сирены. Призываем подданных и лиц, постоянно, проживающих в стране, сохранять спокойствие и отправиться в ближайшее безопасное место", - цитирует телеканал выдержки из заявления МВД Бахрейна

Ранее власти Бахрейна также временно приостановило движение в воздушном пространстве страны в связи с региональной обстановкой.

В понедельник власти Катара, на территории которого находится авиабаза США "Аль-Удейд", сообщили об отражении иранской ракетной атаки. Пострадавших в результате обстрела нет.