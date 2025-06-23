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Власти Катара подтвердили перехват иранских ракет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил, что катарские средства ПВО успешно отразили иранскую ракетную атаку на американскую военную базу "Аль-Удейд".

"Мы отмечаем, что средства противовоздушной обороны Катара успешно отразили атаку и перехватили иранские ракеты. Подробное заявление об обстоятельствах атаки будет опубликовано министерством обороны позднее", - сообщил аль-Ансари в соцсети X.

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Кроме того, аль-Ансари сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, персонал базы "Аль-Удейд" заблаговременно эвакуировали.

Он добавил, что Катар оставляет за собой право ответить на действия Ирана "прямым образом (...) в соответствии с международным правом".

Ранее Bloomberg со ссылкой на катарские власти передавал, что запущенные в сторону Катара иранские ракеты удалось перехватить.


Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Катар Иран США
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