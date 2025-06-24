Трамп подтвердил, что Иран заранее сообщил о ракетном ударе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иранский ракетный удар по базе СГА в Катаре не привел к существенным разрушениям, жертвам, а Тегеран заранее предупредил о своих планах, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Хочу поблагодарить Иран за то, что он нас заранее предупредил. Это позволило избежать жертв и пострадавших", - написал он в соцсети Truth Social.

По данным Трампа, 13 из 14 ракет были сбиты, а еще одна летела в "не представляющем опасности направлении", и потому ее перехватывать не стали.

"Иран официально отреагировал на то, что мы разрушили его ядерные объекты. Это был очень слабый ответ. Мы этого ожидали и приняли необходимые меры", - добавил президент США.

"Ни один американец не пострадал, разрушений по сути нет", - отметил Трамп. Он добавил, что среди катарцев жертв также нет.

Трамп предположил, что, проведя этот обстрел, Иран выплеснул негативные эмоции, "и теперь больше не будет ненависти".

Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Тегеран заранее проинформировал о планах запустить ракеты по военной базе США в Катаре.