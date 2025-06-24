Что случилось этой ночью: вторник, 24 июня

Иран заранее предупредил США об атаке на базу в Катаре, Иран прекратил боевые действия против Израиля, человек пострадал при попадании БПЛА в многоэтажку в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил о договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем. Он написал об этом в соцсети.

- Израиль согласился на прекращение огня, если Иран откажется от атак. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

- Иран прекратил военные действия против Израиля. Однако, глава иранской дипломатии заявил, что "окончательное решение о прекращении военных операций будет принято позже".

- Израиль сообщил о запуске ракет из Ирана после заявлений о прекращений огня. Погибло три человека в результате попадания в многоэтажку.

- США заранее знали о готовящейся Ираном атаке по базе "Аль-Удейд" в Катаре. О том, что Иран предупредил об ударе, заявил Дональд Трамп.

- Человек пострадал при попадании БПЛА в многоэтажку в подмосковном Красногорске. Также госпитализирована беременная женщина из-за острой реакции на стресс.