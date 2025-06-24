Макрон раскритиковал удары Израиля по тегеранской тюрьме Эвин

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Удары Израиля по тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные, никаким образом на повлияют на иранскую ядерную программу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я думаю, что это не имеет никакого отношения к официально провозглашенным целям, ни в чем не сокращает иранскую ядерную программу и подвергает опасности жизни иранских и иностранных гражданских лиц", - сказал Макрон в понедельник вечером на пресс-конференции в Осло.

Его выступление процитировал телеканал BFMTV.

Французский президент также указал на то, что "нет правовой основы" для американских ударов по ядерным объектам Ирана.

При этом Макрон заверил, что Франция "разделяет цель не допустить Иран к обладанию ядерным оружием".

"Но это должно осуществляться дипломатическим и техническим путем", - считает глава Франции.