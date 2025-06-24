Трамп заявил о договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Трамп сообщил, что поздравляет обе стороны, "при условии, что все будет работать как должно", с тем, что у Ирана и Израиля "хватит выносливости и мужества и интеллекта", чтобы закончить конфликт, который "мог длиться годами, разрушая Ближний Восток".

Официальных подтверждений достижения договоренности о прекращении огня от властей Ирана и Израиля пока не поступало.